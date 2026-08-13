Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 13.08.2026 10:03:44

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Société Générale (Societe Generale)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,46 EUR wert. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 364,232 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 275,00 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 12.08.2026 auf 83,12 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 202,75 Prozent.

Am Markt war Société Générale (Societe Generale) jüngst 60,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)

mehr Nachrichten
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren

Performance im Blick Das wäre der Verdienst eines frühen Société Générale (Societe Generale)-Einstiegs gewesen.

13.08.26
Canary Wharf Group sells SocGen office in £625mn deal (Financial Times)
06.08.26
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.07.26
 Societe Generale-Aktie fester: Ausblick nach Rekordgewinn angehoben (dpa-AFX)
30.07.26
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
30.07.26
SocGen profit jumps as banking boom offsets weak trading (Financial Times)
23.07.26
 CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
16.07.26
 CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
09.07.26
 CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu Société Générale (Societe Generale)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Société Générale (Societe Generale) 82,48 -0,61% Société Générale (Societe Generale)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen