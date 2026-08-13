Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Performance im Blick
|
13.08.2026 10:03:44
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,46 EUR wert. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 364,232 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 275,00 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 12.08.2026 auf 83,12 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 202,75 Prozent.
Am Markt war Société Générale (Societe Generale) jüngst 60,91 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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