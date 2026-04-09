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Société Générale Aktie

Société Générale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Lohnende Société Générale (Societe Generale)-Anlage? 09.04.2026 10:03:27

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr eingebracht

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Société Générale (Societe Generale)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 34,36 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 291,036 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 550,06 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 08.04.2026 auf 70,61 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 45,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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