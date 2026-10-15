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WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

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Lukrativer Société Générale (Societe Generale)-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment gewesen.

Das Société Générale (Societe Generale)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Société Générale (Societe Generale)-Papier letztlich bei 29,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 334,239 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 21 531,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,42 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,32 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) bezifferte sich zuletzt auf 46,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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