Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrativer Société Générale (Societe Generale)-Einstieg?
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12.11.2026 10:03:23
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Société Générale (Societe Generale)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Société Générale (Societe Generale)-Papier letztlich bei 36,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,759 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 186,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,61 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) bezifferte sich zuletzt auf 48,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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