CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Société Générale (Societe Generale)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 428,725 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (68,76 EUR), wäre das Investment nun 29 479,10 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 194,79 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) bezifferte sich zuletzt auf 49,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at