Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Hochrechnung
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06.08.2026 10:03:55
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Société Générale (Societe Generale)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 25,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 39,378 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 83,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 299,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +229,99 Prozent.
Am Markt war Société Générale (Societe Generale) jüngst 60,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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