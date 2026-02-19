Société Générale Aktie
19.02.2026 10:03:24
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.02.2023 wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Société Générale (Societe Generale)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,86 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 35,894 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.02.2026 auf 72,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 614,50 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 161,45 Prozent.
Insgesamt war Société Générale (Societe Generale) zuletzt 47,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
