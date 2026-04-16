CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Société Générale (Societe Generale) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.04.2023 wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 22,40 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,464 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 72,27 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322,63 EUR wert. Mit einer Performance von +222,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 51,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at