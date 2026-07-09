CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment verdienen können.

Am 09.07.2023 wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23,31 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,291 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 71,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 305,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,94 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 53,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at