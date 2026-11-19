Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Société Générale (Societe Generale)-Investment
|
19.11.2026 10:03:23
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Société Générale (Societe Generale)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,599 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,09 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 127,95 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 12,79 Prozent vermehrt.
Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)
Analysen zu Société Générale (Societe Generale)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Société Générale (Societe Generale)
|63,24
|-1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.