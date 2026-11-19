Bei einem frühen Investment in Société Générale (Societe Generale)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Société Générale (Societe Generale)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,599 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,09 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 127,95 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 12,79 Prozent vermehrt.

Société Générale (Societe Generale) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at