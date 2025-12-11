CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Société Générale (Societe Generale)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Société Générale (Societe Generale)-Aktie bei 37,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,987 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Société Générale (Societe Generale)-Papiers auf 63,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 713,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,31 Prozent.

Insgesamt war Société Générale (Societe Generale) zuletzt 42,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at