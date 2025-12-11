Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Rentable Société Générale (Societe Generale)-Anlage?
|
11.12.2025 10:03:31
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Société Générale (Societe Generale)-Aktie bei 37,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,987 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Société Générale (Societe Generale)-Papiers auf 63,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 713,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,31 Prozent.
Insgesamt war Société Générale (Societe Generale) zuletzt 42,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)mehr Nachrichten
Analysen zu Société Générale (Societe Generale)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Société Générale (Societe Generale)
|63,10
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.