CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Société Générale (Societe Generale)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Société Générale (Societe Generale)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,251 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 989,14 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 28.10.2026 auf 61,95 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 198,91 Prozent gleich.

Der Marktwert von Société Générale (Societe Generale) betrug jüngst 44,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at