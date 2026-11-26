Das wäre der Gewinn bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 22,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 440,820 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Papiere wären am 25.11.2026 27 035,49 EUR wert, da der Schlussstand 61,33 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,35 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich jüngst auf 45,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at