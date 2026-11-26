Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Société Générale (Societe Generale)-Performance im Blick
|
26.11.2026 10:03:22
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Société Générale (Societe Generale)-Anteile bei 22,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 440,820 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Papiere wären am 25.11.2026 27 035,49 EUR wert, da der Schlussstand 61,33 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 170,35 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich jüngst auf 45,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)
Analysen zu Société Générale (Societe Generale)
Aktien in diesem Artikel
|Société Générale (Societe Generale)
|62,92
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.