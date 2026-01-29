CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen

Société Générale Aktie

29.01.2026

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,44 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,775 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 624,95 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Papiers am 28.01.2026 auf 71,40 EUR belief. Mit einer Performance von +362,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 48,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

