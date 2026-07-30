Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Hochrechnung
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30.07.2026 10:03:24
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr verdient
Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Société Générale (Societe Generale)-Anteile an diesem Tag bei 52,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,910 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 76,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 54,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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