CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Société Générale (Societe Generale)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Société Générale (Societe Generale)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Société Générale (Societe Generale)-Anteile an diesem Tag bei 52,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,910 Société Générale (Societe Generale)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 76,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) belief sich zuletzt auf 54,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at