Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Société Générale (Societe Generale)-Anlage
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04.06.2026 10:04:00
CAC 40-Papier Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Société Générale (Societe Generale)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,81 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,916 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 468,31 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 03.06.2026 auf 70,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,83 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 49,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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