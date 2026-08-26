SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Lukrativer SRTeleperformance-Einstieg?
|
26.08.2026 10:03:29
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SRTeleperformance-Anteile bei 68,90 EUR. Bei einem SRTeleperformance-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,514 SRTeleperformance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 030,48 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 25.08.2026 auf 71,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,05 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 4,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|70,36
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.