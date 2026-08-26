CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SRTeleperformance-Anteile bei 68,90 EUR. Bei einem SRTeleperformance-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,514 SRTeleperformance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 030,48 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 25.08.2026 auf 71,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,05 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 4,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at