CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 329,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,034 SRTeleperformance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 55,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,72 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 83,03 Prozent eingebüßt.

Am Markt war SRTeleperformance jüngst 3,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at