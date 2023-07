CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen SRTeleperformance-Investment verdient

Vor Jahren SRTeleperformance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das SRTeleperformance-Papier an diesem Tag bei 38,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 257,400 SRTeleperformance-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40 797,94 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Anteils am 25.07.2023 auf 158,50 EUR belief. Mit einer Performance von +307,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von SRTeleperformance belief sich jüngst auf 9,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at