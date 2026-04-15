SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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SRTeleperformance-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 212,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,471 SRTeleperformance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 25,29 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 25,29 EUR entspricht einer negativen Performance von 74,71 Prozent.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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