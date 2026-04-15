SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|SRTeleperformance-Anlage unter der Lupe
|
15.04.2026 10:04:18
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 212,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,471 SRTeleperformance-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 25,29 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 25,29 EUR entspricht einer negativen Performance von 74,71 Prozent.
SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
12:27
|Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
10:04
|CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.04.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|53,12
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.