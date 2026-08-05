SR.Teleperformance Aktie

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WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Profitabler SRTeleperformance-Einstieg? 05.08.2026 10:03:52

CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SRTeleperformance-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SRTeleperformance-Papier bei 128,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,776 SRTeleperformance-Aktien. Die gehaltenen SRTeleperformance-Aktien wären am 04.08.2026 521,31 EUR wert, da der Schlussstand 67,04 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,87 Prozent abgenommen.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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