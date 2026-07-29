CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 29.07.2025 wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,137 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 60,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,80 Prozent verringert.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at