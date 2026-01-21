SR.Teleperformance Aktie

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

Frühe Investition 21.01.2026 10:04:21

CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SRTeleperformance-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 250,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,399 SRTeleperformance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SRTeleperformance-Anteile wären am 20.01.2026 22,92 EUR wert, da der Schlussstand 57,50 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 22,92 EUR entspricht einer negativen Performance von 77,08 Prozent.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A.

Analysen zu SR.Teleperformance S.A.

Aktien in diesem Artikel

SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 60,68 1,78%

