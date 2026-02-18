SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Lohnende SRTeleperformance-Anlage?
|
18.02.2026 10:04:02
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 255,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,914 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 50,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,20 EUR wert. Mit einer Performance von -80,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
17:58
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Aktien in diesem Artikel
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|50,64
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.