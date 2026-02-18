CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SRTeleperformance-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 255,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,914 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 50,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,20 EUR wert. Mit einer Performance von -80,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at