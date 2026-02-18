SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende SRTeleperformance-Anlage? 18.02.2026 10:04:02

CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SRTeleperformance-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der SRTeleperformance-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 255,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,914 SRTeleperformance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 50,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,20 EUR wert. Mit einer Performance von -80,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SRTeleperformance belief sich zuletzt auf 2,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Nachrichten

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 50,64 -2,09% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen