CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SRTeleperformance von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 353,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,832 SRTeleperformance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2026 151,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,44 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,87 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von SRTeleperformance betrug jüngst 3,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at