CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SRTeleperformance-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 73,56 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,594 SRTeleperformance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 856,44 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 06.01.2026 auf 63,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,36 Prozent verringert.

SRTeleperformance war somit zuletzt am Markt 3,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at