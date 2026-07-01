SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Frühe Anlage 01.07.2026 10:04:13

CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte eine SRTeleperformance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen SRTeleperformance-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 01.07.2025 wurde die SRTeleperformance-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SRTeleperformance-Papier bei 83,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hat, hat nun 120,192 Anteile im Depot. Die gehaltenen SRTeleperformance-Aktien wären am 30.06.2026 5 526,44 EUR wert, da der Schlussstand 45,98 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,74 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für SRTeleperformance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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