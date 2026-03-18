SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Lohnende SRTeleperformance-Investition?
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18.03.2026 10:04:50
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden SRTeleperformance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 222,70 EUR wert. Bei einem SRTeleperformance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,903 SRTeleperformance-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 317,92 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 17.03.2026 auf 51,62 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 76,82 Prozent.
SRTeleperformance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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