CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor 5 Jahren angefallen

SRTeleperformance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 308,80 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,324 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SRTeleperformance-Papiers auf 46,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,09 Prozent.

Der Marktwert von SRTeleperformance betrug jüngst 2,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at