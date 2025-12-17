CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen SRTeleperformance-Anteile an diesem Tag bei 80,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124,875 SRTeleperformance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 505,00 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 16.12.2025 auf 60,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,95 Prozent vermindert.

Insgesamt war SRTeleperformance zuletzt 3,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at