SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|SRTeleperformance-Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 96,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,038 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,24 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 10.02.2026 auf 54,18 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43,76 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für SRTeleperformance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
17:58
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26