CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SRTeleperformance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit SRTeleperformance-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die SRTeleperformance-Aktie bei 96,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,038 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,24 EUR, da sich der Wert einer SRTeleperformance-Aktie am 10.02.2026 auf 54,18 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43,76 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für SRTeleperformance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at