Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Thales-Investition im Blick
|
16.10.2026 10:03:30
CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thales von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Thales-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,34 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Thales-Aktie investiert, befänden sich nun 1,200 Thales-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Thales-Papiere wären am 15.10.2026 273,22 EUR wert, da der Schlussstand 227,70 EUR betrug. Damit wäre die Investition 173,22 Prozent mehr wert.
Alle Thales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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