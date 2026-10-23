Thales Aktie

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WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329

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Thales-Investition 23.10.2026 10:03:37

CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thales-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Thales-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Thales-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Thales-Papier bei 85,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Thales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,762 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 2 666,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 226,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166,64 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Thales betrug jüngst 47,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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