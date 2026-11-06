Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Thales-Investment
|
06.11.2026 10:03:30
CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thales-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Thales-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 136,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,731 Thales-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 164,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 224,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 64,24 Prozent.
Zuletzt verbuchte Thales einen Börsenwert von 46,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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