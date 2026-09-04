CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thales-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Thales-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Thales-Papier an diesem Tag bei 222,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Thales-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,450 Thales-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,67 EUR, da sich der Wert eines Thales-Anteils am 03.09.2026 auf 234,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,67 Prozent zugenommen.

Am Markt war Thales jüngst 48,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at