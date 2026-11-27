Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Thales-Investmentbeispiel
|
27.11.2026 10:03:44
CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thales-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Thales-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 226,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Thales-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,442 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 233,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,22 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,22 Prozent.
Der Börsenwert von Thales belief sich zuletzt auf 46,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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