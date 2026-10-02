CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Thales-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Thales-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 02.10.2025 wurde die Thales-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Thales-Papiers betrug an diesem Tag 273,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Thales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,663 Anteilen. Die gehaltenen Thales-Papiere wären am 01.10.2026 825,27 EUR wert, da der Schlussstand 225,30 EUR betrug. Mit einer Performance von -17,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Thales zuletzt 46,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at