Thales Aktie
WKN: 850842 / ISIN: FR0000121329
|Rentabler Thales-Einstieg?
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02.10.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Thales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Thales-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 02.10.2025 wurde die Thales-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Thales-Papiers betrug an diesem Tag 273,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Thales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,663 Anteilen. Die gehaltenen Thales-Papiere wären am 01.10.2026 825,27 EUR wert, da der Schlussstand 225,30 EUR betrug. Mit einer Performance von -17,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Thales zuletzt 46,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Thales S.A.
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