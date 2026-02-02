Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Investmentbeispiel
|
02.02.2026 10:04:30
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Unibail-Rodamco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 80,86 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,367 Unibail-Rodamco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 150,14 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,01 Prozent angewachsen.
Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|93,10
|0,54%