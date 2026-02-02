CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Unibail-Rodamco-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 80,86 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,367 Unibail-Rodamco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 93,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 150,14 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,01 Prozent angewachsen.

Am Markt war Unibail-Rodamco jüngst 13,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at