CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 73,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 135,245 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.11.2025 auf 89,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 155,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Unibail-Rodamco eine Marktkapitalisierung von 12,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at