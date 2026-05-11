Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Frühe Investition
|
11.05.2026 10:04:47
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Unibail-Rodamco-Anteile bei 72,01 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,389 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 141,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 101,85 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,44 Prozent angezogen.
Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 14,70 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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