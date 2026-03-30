CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unibail-Rodamco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 78,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert, befänden sich nun 1,282 Unibail-Rodamco-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,23 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Unibail-Rodamco betrug jüngst 13,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at