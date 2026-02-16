Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Unibail-Rodamco-Performance
|
16.02.2026 10:03:48
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,22 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,748 Unibail-Rodamco-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,82 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 13.02.2026 auf 99,46 EUR belief. Damit wäre die Investition 73,82 Prozent mehr wert.
Alle Unibail-Rodamco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|100,60
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.