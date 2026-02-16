CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 57,22 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,748 Unibail-Rodamco-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,82 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 13.02.2026 auf 99,46 EUR belief. Damit wäre die Investition 73,82 Prozent mehr wert.

Alle Unibail-Rodamco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at