CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unibail-Rodamco-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 56,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Unibail-Rodamco-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,758 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 171,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,95 Prozent.

Unibail-Rodamco war somit zuletzt am Markt 14,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at