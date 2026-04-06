Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Profitable Unibail-Rodamco-Anlage?
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06.04.2026 10:03:47
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Unibail-Rodamco-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,59 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Unibail-Rodamco-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,165 Unibail-Rodamco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 985,48 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Anteils am 02.04.2026 auf 98,46 EUR belief. Damit wäre die Investition um 98,55 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 14,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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