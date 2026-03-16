CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unibail-Rodamco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Unibail-Rodamco-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Unibail-Rodamco-Papier an diesem Tag bei 73,54 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,598 Unibail-Rodamco-Aktien. Die gehaltenen Unibail-Rodamco-Papiere wären am 13.03.2026 1 277,67 EUR wert, da der Schlussstand 93,96 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,77 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,47 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at