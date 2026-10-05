CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 10 Jahren gekostet

Am 05.10.2016 wurde das Unibail-Rodamco-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 227,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,439 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,40 EUR, da sich der Wert eines Unibail-Rodamco-Papiers am 02.10.2026 auf 87,52 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,60 Prozent.

Unibail-Rodamco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,65 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at