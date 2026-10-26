Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnende Unibail-Rodamco-Investition?
|
26.10.2026 10:04:08
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 67,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,480 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 90,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,36 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 133,36 EUR entspricht einer Performance von +33,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unibail-Rodamco
Analysen zu Unibail-Rodamco
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unibail-Rodamco
|90,78
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.