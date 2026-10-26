Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Lohnende Unibail-Rodamco-Investition? 26.10.2026 10:04:08

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Unibail-Rodamco-Papier bei 67,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,480 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 90,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,36 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 133,36 EUR entspricht einer Performance von +33,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Unibail-Rodamco belief sich zuletzt auf 13,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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