CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Unibail-Rodamco-Anteile an diesem Tag 231,30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,432 Unibail-Rodamco-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 102,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,31 EUR wert. Mit einer Performance von -55,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 14,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at