Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Lukrative Unibail-Rodamco-Investition? 13.04.2026 10:03:42

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,012 Unibail-Rodamco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 856,44 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 10.04.2026 auf 102,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,56 Prozent angewachsen.

Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 14,77 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.06.24 Unibail-Rodamco Neutral JP Morgan Chase & Co.
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