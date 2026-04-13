Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lukrative Unibail-Rodamco-Investition?
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13.04.2026 10:03:42
CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,012 Unibail-Rodamco-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 856,44 EUR, da sich der Wert einer Unibail-Rodamco-Aktie am 10.04.2026 auf 102,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,56 Prozent angewachsen.
Der Unibail-Rodamco-Wert an der Börse wurde auf 14,77 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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