Unibail-Rodamco Aktie

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WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246

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Profitable Unibail-Rodamco-Anlage? 19.10.2026 10:04:18

CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unibail-Rodamco von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Unibail-Rodamco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Anteile betrug an diesem Tag 43,83 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 228,154 Unibail-Rodamco-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 20 492,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,82 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 104,93 Prozent vermehrt.

Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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